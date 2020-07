Mostviertel: Kind hundertfach vergewaltigt und in Tonne gesperrt

Ganz still ist es im Gerichtssaal, als Staatsanwältin Barbara Kirchner aus der Anklageschrift zitiert. Mit jedem Satz nimmt die Betroffenheit der Anwesenden zu, nur einer bleibt ungerührt: der Angeklagte. Sie sei, erzählt Kirchner, seit acht Jahren auch für Sexualdelikte zuständig, "aber so ein schlimmer Fall ist mir noch nie untergekommen. Für die beiden Kinder war es der pure Albtraum".

Angeklagter bestreitet die Vorwürfe

Tatsächlich sind es schier unfassbare Vorwürfe, die gegen den 58-Jährigen erhoben werden. Er soll seine beiden Enkelkinder jahrelang brutal attackiert, sie stundenlang in die Biomüll-Tonne oder in den Keller gesperrt haben, sogar mit einem Messer soll er auf die wehrlosen Opfer losgegangen sein. Aber es geht in diesem Prozess auch um sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung. Laut Anklage habe der Angeklagte seine Enkeltochter, die heute 15 Jahre alt ist, in den Jahren 2009 bis 2014 bis zu 400-mal vergewaltigt.