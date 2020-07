NÖ: Sechsjährige vergewaltigt und auf Sex-Portal angeboten

"Ein kalter Schauer läuft einem dem Rücken hinunter, wenn man sich mit diesem Fall beschäftigt", sagt Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich (LKA). Und tatsächlich handelt es sich um erschütternde Details, die am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Die Ermittler konnten einen 43-jährigen bosnischen Staatsbürger ausforschen, der nicht nur seine Kinder jahrelang sexuell missbraucht haben soll, sondern auch das sechsjährige Mädchen einer befreundeten Familie. Um sie willenlos zu machen, soll der Verdächtige das Kind mit psychotropen Stoffen betäubt haben.

Gespräche mit "Kunden"

Zudem soll er das Opfer auf einem Sex-Portal gegen einen vierstelligen Euro-Betrag zum sexuellen Missbrauch angeboten haben. Es habe auch schon Gespräche mit möglichen "Kunden" gegeben, berichtet Haijawi-Pirchner.

Täter hatte Waffe bei sich

Doch bevor es so weit kommen konnte, schlug das LKA (Ermittlungsbereich Menschenhandel) in Wien zu und verhaftete den 43-Jährigen. Der Mann setzte sich dabei heftig zu Wehr, in seiner Jackentasche fanden die Fahnder eine Pistole, die der Bosnier illegal besessen hatte.