Mostviertler holt in Berlin Europa-Titel „Destillerie des Jahres“

Wenn in den Bars der deutschen Bundeshauptstadt Berlin von edlen Geistern aus der Flasche geschwärmt wird, dann fällt oft der Name Georg Hiebl . Der auf seinem Hof in Haag im Mostviertel produzierende Edelbrenner ist nicht nur in der österreichischen Bar-Szene, sondern auch in der deutschen ein gefragter Lieferant. Seinen guten Ruf festigte Hiebl nun am vergangenen Wochenende bei der Großveranstaltung „ Craft Spirits Berlin Awards “, indem er dort zum zweiten Mal den Gesamtsieg holte.

Das Berliner Edelbrand-Festival ist Europas wichtigster Wettbewerb für handwerklich hergestellte Spirituosen. Eine Hundertschaft an Produzenten aus 17 Nationen hatte heuer wieder ihre feinsten Schnäpse in Berlin zur Bewertung eingereicht. Hiebl schickte den Edelgaumen der internationalen Fachjury 47 Brände zum Verkosten und wurde reichlich belohnt.

Kategoriesiege

Mit vier Kategorie-Siegern, dazu 19 Goldmedaillen, 20 Silbernen und 9 Bronzemedaillen heimste der Mostviertler die weitaus meisten Punkte aller teilnehmenden Produzenten ein. Der begehrte Titel „Craft Spirit Distillery of the Year“ ist für Hiebl die Fortsetzung einer bereits langen Erfolgsliste. Beispielsweise war er 2014 in London schon einmal zum weltbesten Edelbrenner gekürt worden.

„Nach dem Erfolg in Berlin 2021 wollten wir wieder einmal sehen, wie wir mit der Qualität unserer Produkte liegen“, erzählt Hiebl, der Samstagabend mit großem Beifall in der Berliner Festhalle gefeiert wurde. Der Mostviertler hatte dieses Mal gleich mehr als ein Drittel seines Repertoires an edlen Schnäpsen nach Berlin geschickt und damit voll abgeräumt. „Es ist voll aufgegangen“, freut sich der sonst bescheidene Obstbauer über das tolle Echo an der Spree.