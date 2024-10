NÖ: Ausflugsinstitution "Mostbirnhaus" schließt die Pforten für immer

Die stark gewachsene Zahl an Regional- und Ab-Hof-Läden, die Einkaufsmöglichkeiten über das Internet, aber auch die Vollbremsung des Besucherstroms in den Corona-Jahren, haben der Mostviertler Ausflugsinstitution zugesetzt. Für das "MostBirnHaus“ in Ardagger Stift sind die Tage gezählt. Am 31. Oktober wird es zum letzten Mal seine Tore öffnen.