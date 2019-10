Mordversuch in Wr. Neustadt: Waffenverbot wird noch geprüft

Der Fall sorgte für eine politische Debatte um ein generelles Waffenverbot in Wiener Neustadt: Ende August wurde der 28-jährige Burgenländer Andreas H. mit einem Messerstich in die Brust am Wiener Neustädter Bahnhof beinahe getötet. Als Verdächtiger wurde kurz darauf ein 30-jähriger Asylwerber festgenommen.

Montag früh ließ das Gericht die blutigen Szenen nun bei einer Tatort-Rekonstruktion nachstellen. Der tatverdächtige Asylwerber Morteza M. war von Zeugen dabei beobachtet worden, wie er nach einem Streit ein Messer holte und dieses seinem Kontrahenten in die Brust rammte. Laut seinem Verteidiger, Wolfgang Blaschitz, bestreitet Morteza M. allerdings den Mordversuch. „Er will mit der Sache nichts zu tun haben und meint, dass das Opfer sich die Verletzungen woanders zugezogen hat“, erklärt Blaschitz.

Morteza M. ist für die Polizei kein Unbekannter. Über ihn waren bereits vor dem Tatzeitpunkt Ende August mehrere Betretungsverbote für die polizeiliche Schutzzone am Bahnhof verhängt worden. Auch Anzeigen fasste er aus, weil er sich nicht an die Wegweisungen hielt. Zudem ist der Mann wegen zahlreicher Drogendelikte amtsbekannt.