Mordversuch im Flüchtlingslager: Tatverdächtiger auf Flucht erwischt

Die Polizei in Niederösterreich ermittelt nach einem Mordversuch im Flüchtlingslager Traiskirchen im Bezirk Baden. Im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung in der Nacht auf Dienstag wurde ein 24-jähriger Mann aus Libyen während eines Messerangriffes schwer verletzt.

Laut Schwaigerlehner war es gegen 19.20 Uhr zu dem Angriff gekommen. Dabei wurde der 24-jährige lybische Staatsbürger durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Laut dem Polizeisprecher bestand Lebensgefahr.

Nach der Erstversorgung wurde das Opfer ins Krankenhaus gebracht und später in eine Klinik nach Wien überstellt.

In der Stadt erwischt

Der tatverdächtige Marokkaner hatte nach der Bluttat die Flucht ergriffen. Er wurde noch in den Nachtstunden von Polizeibeamten in Traiskirchen aufgespürt und festgenommen. Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes hat das NÖ Landeskriminalamt, Bereich Leib/Leben, übernommen, so Schwaigerlehner. Einvernahmen in dem Fall sind für Dienstag geplant.