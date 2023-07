Mordversuch erfunden? Jetzt ist das "Opfer" in Haft, ihr Ex-Freund frei

Ein wildes Konstrukt aus Lügen und gegenseitigen Anschuldigungen beschäftigt derzeit die Mordermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich.

Im Mittelpunkt der Erhebungen steht eine 31-Jährige aus dem Weinviertel, die am 14. Juli festgenommen wurde. Während sie nun hinter Gittern sitzt, ist ihr Ex-Lebensgefährte wieder frei.

Die Frau hatte gegen ihren Ex-Lebensgefährten schwere Vorwürfe erhoben. Er habe sie am 17. Mai 2023 mit einem Messer attackiert, erzählte sie den Beamten. Dadurch, so das vermeintliche Opfer, habe sie Bauchverletzungen erlitten. In einer Wunde steckte sogar noch eine Messerklinge.

