Mordverdächtiger gilt als "hochgradig gefährlich"

Die Bluttat hatte im vergangenen August für Entsetzen gesorgt. Die 83-jährige Pensionistin Elfriede H. wurde am Heimweg vom Einkaufen am helllichten Tag in Gloggnitz mit mehreren Messerstichen getötet.

Der mutmaßliche Mörder, der 38-jährige Rumäne Ioan P., hatte das Opfer zuvor noch nie gesehen. Seit einigen Tagen liegt nun das psychiatrische Gutachten in dem Fall vor. Der Gerichtssachverständige Manfred Walzl hält den Tatverdächtigen für zurechnungsfähig, aber hochgradig gefährlich. Deshalb droht dem Beschuldigten im Fall einer Verurteilung zusätzlich zu einer Haftstrafe eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.