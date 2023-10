Mordverdächtiger Deutscher am Flughafen Wien festgenommen

Der "Kronen Zeitung" zufolge soll der Deutsche am 22. April 2020 seine Ex-Frau mit einem Kabelbinder erdrosselt haben. Der Beschuldigte erstattete demnach zunächst selbst eine Vermisstenanzeige, setzte sich aber in weiterer Folge nach Thailand ab. Die Leiche wurde am Ufer des Flusses Panke in Bernau bei Berlin entdeckt.