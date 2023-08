Mutmaßlicher Einbrecher nach Festnahme in Spanien nach Wien ausgeliefert

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Dienstag nach seiner Festnahme in Spanien von Polizeibeamten am Flughafen Wien-Schwechat nach seiner Auslieferung festgenommen worden. Der 21-jährige Kroate soll am 23. Dezember 2022 in eine Wohnung im dritten Bezirk eingebrochen sein und Geld und Schmuck im Wert von 25.000 Euro erbeutet haben. Am Tatort hatte er DNA hinterlassen, er wurde ausgeforscht und mit einem europäischem Haftbefehl gesucht, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien nahmen den jungen Mann am Dienstag in Empfang. Über ein Baugerüst war er am Tag vor dem Heiligen Abend gegen 18.00 Uhr in die Wohnung eingebrochen, er schlug dazu ein Fenster ein. Bei seiner nunmehrigen Festnahme wurde ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag abgenommen.

