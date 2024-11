42-Jähriger nach Vergiftung blind: "Einzigartiges Ausmaß an Kaltblütigkeit"

Die junge Frau, die am Dienstag von mehreren Justizwachebeamten in den Verhandlungssaal des Landesgerichts Korneuburg gebracht wird, wirkt fast schüchtern. Ihre langen, dunklen Haare hat sie zu einem Zopf geflochten. Sie hat eine Sonnenbrille ins Haar gesteckt.

"Das Ausmaß der Manipulation und Kaltblütigkeit in diesem Fall mutet einzigartig an", sagt Anklägerin Gudrun Bischof. Die Frau habe es auf das Vermögen des Landmaschinentechnikers Andreas F. abgesehen gehabt.

"Dumme Idee"

Doch dann sei die Frau auf eine "dumme Idee" gekommen - sie fingierte einen Messerangriff auf sich selbst und wollte ihn Andreas F. in die Schuhe schieben. "Das tut ihr auch sehr leid."

Gleichzeitig instruierte sie Freunde und Familie, was sie bei Polizeibefragungen sagen sollten - etwa, dass der Mann sehr wohl sehen könne. Auch in der U-Haft übergab sie ihrer minderjährigen Tochter Anweisungen, versteckt in einer Tafel Schokolade. Darin stand, was sie der Polizei erzählen sollte. "Ohne mit der Wimper zu zucken, hat sie zwei Männer in U-Haft gebracht", hält die Staatsanwältin fest und betont die "äußerst manipulative Vorgehensweise."

"Die Staatsanwaltschaft stellt die Angeklagte als kaltblütige Mörderin dar. Aber das stimmt nicht", hält Anwalt Flatz dagegen. "Sie ist eine fürsorgliche Mutter und gute Partnerin."