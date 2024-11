Prozess: Mann erblindete nach Giftanschlag

Der Prozess der am Dienstag im Landesgericht in Korneuburg startet, bietet Stoff für eine Verfilmung – wobei das Drehbuch möglicherweise als „zu absurd“ abgelehnt werden könnte. Im Mittelpunkt des fünf Tage dauernden Verfahrens steht eine 32-jährige Frau, die laut Anklage ihren damaligen Partner zweimal ermorden wollte – unter anderem mit einem giftigen Trank aus Magic Mushrooms. Für die Staatsanwaltschaft liegt das Motiv auf der Hand: Es soll sich um reine Habgier gehandelt haben.

Im Laufe der Nacht, so die Anklage, soll ihm die Frau mit einem Stanleymesser den linken Unterarm im Bereich der Pulsader aufgeschnitten haben. Mehrere Stunden, so die Staatsanwaltschaft, soll es gedauert haben, ehe die Frau die Rettung verständigte. Andreas F. wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt und überlebte.

Bei einer Feier im Juli 2022 soll die Frau ihrem Lebensgefährten ein besonderes Getränk gereicht haben. Andreas F. trank das Glas in einem Zug aus, doch am nächsten Tag ging es ihm schlecht. Erst klagte er über einen leichten Kater, der aber immer schlimmer wurde. Er erbrach mehrmals. Am Folgetag drängte er seine Lebensgefährtin dazu, den Notarzt zu rufen. Vier Tage lang verbrachte Andreas F. daraufhin im Tiefschlaf . Er hatte eine Vergiftung erlitten.

„Beweise“ platziert

Dann soll die Angeklagte eine Messerattacke erfunden und Andreas F. beschuldigt haben. Allerdings dürfte sich die Frau selbst mehrere Messerstiche zugefügt haben. Die Polizei fand tatsächlich passende Spuren bei Andreas F.. Ein Teil des (abgebrochenen) Tatmessers fand sich in der Hose des Mannes, Blutspuren der Frau waren auf seiner Kleidung und in seinem Haus. Der Ex, so gab das angebliche Opfer an, sei nämlich gar nicht erblindet. Er sei mit dem Rad zu ihr gefahren und hätte sie aus Eifersucht attackiert. Die Polizei schenkte den Angaben der Frau Glauben, der Mann wanderte für mehrere Monate in U-Haft. Doch schließlich klickten für die Frau die Handschellen.

Ein Gutachten kam zu dem Schluss, dass der Mann unmöglich selbstständig mit dem Rad fahren kann. Zudem tauchten Ungereimtheiten auf. Und schließlich gestanden auch Zeugen, falsche Aussagen getätigt zu haben – auf Drängen der Zuckerbäckerin. Sie dürfte nachts in das Haus des Mannes eingedrungen sein und die Spuren gelegt haben. Zudem soll sie das Handy des Mannes in der Nacht an sich genommen und sich selbst damit angerufen haben, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Zudem fand sich bei ihr ein Kassenbeleg für das Keramikmesser, mit dem sie verletzt worden war.

Aus der Haft soll sie noch Nachrichten und Anweisungen weitergegeben haben. „Es darf nie wer herausfinden, das (sic!) alles erfunden ist.“