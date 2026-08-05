Femizid in Kottingbrunn: Neue Details nach Rekonstruktion

Der Täter ist umfassend geständig und hat den Ermittlern und Vertretern von Staatsanwaltschaft und Gericht den Tatablauf in der Wohnung geschildert und gezeigt. Anhand einer Puppe hat er die tödlichen Momente nachgestellt. Das Opfer wurde aus nächster Nähe mit drei Projektilen aus einer Kleinkaliber-Pistole erschossen. In der Wohnung wurde heute der genaue Tathergang rekonstruiert. Strafverteidigerin Astrid Wagner, die den Beschuldigten mittlerweile vertritt, war bei der Tatrekonstruktion anwesend. „Kurzgefasst hat mein Mandant zugegeben, dass er dreimal geschossen hat. Er bestreitet aber den Vorsatz.“

Kurzer Rückblick: Was war passiert? Die junge Frau war im Mai über mehrere Tage hinweg nicht erreichbar gewesen. Deshalb machten sich die Eltern Sorgen. Nachdem sie selbst aus einem Urlaub zurückgekehrt waren und ihre Tochter immer noch nicht auf Anrufe reagierte, wurden sie nervös. Deshalb fuhren sie am 14. Mai (Christi Himmelfahrt) zu der Wohnung der 28-Jährigen. Nachdem sie selbst die Türe nicht öffnete, verschafften sich die Angehörigen mit einem Zweitschlüssel Zutritt. Dort machten sie eine schlimme Entdeckung: Die Frau lag leblos in der Wohnung. Die 28-Jährige war Sekretärin an einer Schule in Wien und studierte nebenbei auf einer Fachhochschule.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Thomas Lenger Strafverteidigerin Astrid Wagner am Tatort. Strafverteidigerin Astrid Wagner am Tatort. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Thomas Lenger Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Thomas Lenger Auf dem Weg zum Tatort Auf dem Weg zum Tatort Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Thomas Lenger Justizwachebeamte bringen die Puppe, anhand derer die Tat nachgestellt wird. Justizwachebeamte bringen die Puppe, anhand derer die Tat nachgestellt wird. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Thomas Lenger Der Tatort war weiträumig abgesperrt Der Tatort war weiträumig abgesperrt

Hilfe für Frauen, die Gewalt erleben In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen: Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555

online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555 Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at

(AÖF): online unter aoef.at Frauenhaus-Notruf: unter 057722

unter 057722 Österreichischen Gewaltschutzzentren : 0800/700-217

: 0800/700-217 Polizei-Notruf: 133 Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at

Bereits am 20. Mai gelang Ermittlern des Landeskriminalamtes NÖ in dem Fall der Durchbruch. Sie nahmen einen 27-jährigen Steirer fest. Laut seinem Anwalt Manfred Arbacher-Stöger hat der junge Unternehmer aus dem Baugewerbe bereits gestanden, das Opfer getötet zu haben. Er soll die 28-Jährige mit einer Kleinkaliber-Pistole erschossen haben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen Sportschütze mit mehreren Waffen Laut dem damaligen Anwalt des Beschuldigten, Manfred Arbacher-Stöger, hatten sich der Steirer und die 28-Jährige via Facebook kennengelernt und nach einiger Zeit verabredet. Sie sollen auch eine kurze Beziehung gehabt haben. Bei einem gemeinsamen Treffen in der Wohnung in Kottingbrunn kam es dann zu einem Streit, der völlig eskalierte.

Der Verdächtige gab an, eine seiner vielen Waffen geholt zu haben. Als Sportschütze besitzt er unter anderem eine kleinkalibrige Pistole (Kaliber 22). Mit der Waffe sei er in die Wohnung der 28-Jährigen gegangen und habe sie getötet. Bei den Einvernahmen gab der Mann an, in seiner Ehre und seinem Stolz gekränkt worden zu sein.