Mordfall Julia Kührer wird nicht neu aufgerollt

Der Kriminalfall hatte die Familie des Mädchens und die Ermittler jahrelang in Atem gehalten. Kührer verschwand am 27. Juni 2006 spurlos in ihrer Heimatgemeinde Pulkau im Bezirk Hollabrunn. Nach fünf Jahren der verzweifelten Suche wurden die sterblichen Überreste der Jugendlichen in einem Erdkeller auf Michael K.s Anwesen gefunden. Der Videothekenbesitzer wurde 2013 wegen Mordes zu zwanzig Jahren Haft verurteilt.