34-Jähriger in Wiener Neustadt auf offener Straße erschossen

In der Nacht auf Sonntag hat es in Wiener Neustadt einen Mord gegeben. Wie der KURIER erfuhr, soll ein Mann vor dem Cine Nova Center erschossen worden sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Das Opfer ist ein 34 Jahre alter Türke. Laut Polizeisprecher Stefan Loidl wurde der Mann mit 3 Schüssen auf dem Parkplatz in der Stadionstraße vor dem Kinocenter getötet.

Der Tatverdächtige ist der Polizei durch Zeugenaussagen bekannt. Es wird derzeit vermutet, dass er sich ins Ausland abgesetzt hat. Der 42-Jährige soll mit dem Auto nach Ungarn geflüchtet sein. Die Tat ereignete sich Loidl zufolge gegen 0.30 Uhr. Es gab eine Reihe von Augenzeugen die auch Angaben machen konnten.

Der KURIER konnte bereits mit Zeugen sprechen.