Mord in St. Pölten: Obduktionsergebnis liegt vor

Insgesamt habe die Expertise die bisherigen Ermittlungsergebnisse bestätigt, nämlich, dass „ganz klar ein Tod durch fremde Hand“ vorliege, betonte Bien. Als Beschuldigter wurde der 57-jährige Sohn des Getöteten festgenommen, er soll mit einem Schraubenzieher zugestochen haben.

Geständnis

Der Besachwaltete war geständig und sitzt seit dem Osterwochenende in Untersuchungshaft. Ein psychiatrisches Gutachten soll weitere Erkenntnisse über den geistigen Zustand des Verdächtigen zutage bringen.

Die Tat ereignete sich am Dienstag der Vorwoche im gemeinsamen Wohnhaus der beiden Männer in der Landeshauptstadt. Die Tochter und der Sachwalter des Beschuldigten entdeckten am Donnerstagnachmittag bei einem Besuch an der Wohnadresse den toten 85-Jährigen in der Badewanne und verständigten die Polizei.