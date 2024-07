Molzbachhof ist erneut bestes Hotel in Niederösterreich

Der Falstaff Hotel-Guide vergab 94 von 100 Punkten an das Naturhotel in Krichberg am Wechsel.

Das 4-Sterne-Naturhotel Molzbachhof in Kirchberg am Wechsel gilt als der optimale Ort für alle, die auf der Suche nach Ruhe und Entspannung sind. Seit über 50 Jahren und bereits in dritter Generation empfängt die Familie Pichler ihre Gäste in Kirchberg.

Dass es zu den besten Hotels des Landes gehört, hat nun die Falstaff Hotel-Guide-Bewertung 2024 erneut bestätigt. Mit 94 von 100 Punkten holte sich der Betrieb auch dieses Jahr wieder den Titel des besten Hotels in Niederösterreich. Bewertet wurden die Kategorien Ambiente, Zimmer, Wellness, Service, Kulinarik und die Lage des Hotels.

Innovativ & nachhaltig „Neu, natürlich und nachhaltig“ ist das Erfolgskonzept des Molzbachhofs. „Wir legen großen Wert auf erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Regionalität – das kommt auch bei unseren Gästen sehr gut an“, erzählt Junior-Chef Peter Pichler. Seit 2021 gibt es auch den Zubau „Holzbach“, bei dem ausschließlich Mondholz verwendet wurde, welches unter Berücksichtigung des forstwirtschaftlichen Kalenders gefällt wurde.

In der Küche des Molzbachhofs legt Peter Pichler gerne selbst Hand an. Hier soll Moderne mit Kreativität und Bodenständigkeit vereint werden. Egal ob ein Genussmenü im Gourmetrestaurant oder die Hausmannskost im Wirtshaus – hier wird auf frische und regionale Lebensmittel geachtet. Dieser Einsatz zahlt sich aus, denn die 90 Betten erfreuen sich so großer Nachfrage.

„Dass wir ein Familienbetrieb sind, der viel Herzblut in die Arbeit hineinsteckt, macht sich auch in den Buchungen bemerkbar“, freut sich Pichler. Die Gäste würden immer wieder gerne kommen. Ein zusätzlicher Grund dafür sei laut dem Junior-Chef auch, dass die Größe des Hotels angenehm sei und man in Ruhe seine Privatsphäre genießen könne.

Spabereich erneuert Zusätzlich zum beheizten Außenpool, dem Naturbadeteich und der Saunalandschaft wurde der Wellnessbereich im letzten Jahr weiter ausgebaut. „Der neue Bereich ist noch gar nicht in der Bewertung mit drinnen“, erzählt der Hotelbesitzer. Man sei aber stetig dabei, sich zu verbessern, um Gästen noch mehr Komfort zu bieten.