Moldau: Dringend benötigte Hilfsgüter angekommen

Die 25.000 Hilfspakete und 75.000 Windeln wurden dort von Concordia-Mitarbeitern entgegengenommen und werden ankommenden Familien unmittelbar zur Verfügung gestellt. „Dank dieser schnellen Hilfsaktion haben wir nun vorerst ausreichend Hilfsgüter zur Versorgung der Hilfesuchenden“, sagt Concordia-Geschäftsführer Bernhard Drumel. Aber für die Bewältigung des Hilfsbedarfs in den kommenden Wochen und Monaten werde es weiterer Hilfe bedürfen.

Concordia ist die größte NGO in Moldau und kümmert sich dort um benachteiligte Kinder, Jugendliche und ihre Familien – und jetzt hilft die NGO auch den Flüchtenden aus dem Nachbarland.

Einzige soziale Einrichtung

So etwa im Dorf Tudora, nahe dem Grenzübergang Palanca, an dem täglich Tausende Ukrainer ankommen. Dort ist Concordia seit vielen Jahren tätig. Die Häuser in Tudora sind halb verfallen und oft verlassen, die Lebensbedingungen der moldauischen Einwohner alarmierend. Die wenigsten haben fließendes Wasser. Die, die hier leben, sind vorwiegend alte Menschen mit Kindern, deren Eltern ins Ausland gegangen sind, um zumindest das Minimum für die Familie zu sichern. Und nun ist hier einiges los: Das Concordia-Zentrum ist die einzige soziale Einrichtung im Dorf, jetzt ist sie auch zum Versorgungszentrum für die vielen ukrainischen Flüchtlinge geworden.

Derzeit sind in den Concordia-Häusern in Moldau über 120 ukrainische Flüchtlinge untergebracht. Außerdem hilft die Organisation an den Grenzübergängen bei der Verteilung von Hilfsgütern wie Lebensmittel, Dokumente usw. sowie bei der Organisation von Flüchtlingserstaufnahmezentren, der Vermittlung von freiwilligen Helfern oder dem Transport von Personen vom Zoll nach Chisinau.

Concordia unterstützen: UKRAINE NOTHILFE jetzt spenden, IBAN: AT28 3200 0000 1318 7893; Kennzahl: Nothilfe Ukraine