Mödling weitet Tempo 30 aus: Vier Straßenzüge neu dazugekommen

Abseits der Hauptverkehrsrouten gilt in Mödling generell Tempo 30. Nur die Landesstraßen und einige Gemeindestraßen sind von dieser Regelung ausgenommen. Doch die Ausnahmen werden weniger. Mit Anfang August sind wieder auf vier Gemeindestraßen neue Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h verordnet worden. Ziel sei es, die bestehenden Tempolimits zu vereinheitlichen, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Grund für 30 km/h-Zonen sei eine Erhöhung der Verkehrssicherheit, betont Verkehrsstadtrat Tim Pöchhacker (Grüne). Deshalb gilt dieses Limit nun auch in der Badstraße zwischen Guntramsdorfer und Friedrich Schiller-Straße, in der Weißes Kreuz-Gasse, der Südtiroler Gasse und der Gabrieler Straße. Umgestaltung Badstraße angekündigt „Die Beschränkung ist in diesen Straßen nicht neu, da in allen 30 km/h als höchst zulässige Geschwindigkeit schon einmal verordnet wurde - im September 2003“, so Pöchhacker. Mittlerweile waren sie aber in 40er-Zonen umgewandelt worden. „In der Dezember-Ausgabe 2025 der Stadtnachrichten wurde die Maßnahme nun angekündigt, und nach dem entsprechenden Fristenlauf erfolgte jetzt die Umsetzung.“ Und der Verkehrsstadtrat erinnert: „Die Weißes Kreuz-Gasse wurde damals extra für eine 30km/h Beschränkung umgebaut. Gabrieler Straße und Südtiroler Gasse sind ebenfalls recht schmal und sind dadurch gut für diese Geschwindigkeit geeignet.“