Ausgebremste Raser: Wie viele Kfz bisher beschlagnahmt wurden

Knapp 80 PS, ein Jahr alt und rund 9.000 Kilometer auf dem Tacho: Die grüne Kawasaki „Ninja ZX-4RR“ ist für Motorradfans offensichtlich ein Schnäppchen, 39 Gebote gingen bis Dienstagmittag bereits für das Bike ein, das im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land vom Dorotheum in Traun feilgeboten wird. Der Rufpreis von 800 Euro wurde bereits um ein Vielfaches überboten. 18-jähriger Raser ist Bike los Die Kawasaki ist das erste Motorrad, das in Folge von behördlicher Beschlagnahme in Oberösterreich versteigert wird: Sein früherer Eigentümer, ein 18-Jähriger, war damit mit 206 km/h auf der Westautobahn (A1) unterwegs und damit mehr als doppelt so schnell, als in dem Bereich erlaubt.

Seit 1. März 2024 droht Lenkern und Lenkerinnen, die erheblich zu schnell unterwegs waren, nicht nur Führerscheinentzug und Verwaltungsstrafe, sondern auch der endgültige Verlust ihres Fahrzeuges. Wie viele Kfz beschlagnahmt wurden . . . Die Bezirkshauptmannschaften können anordnen, diese Kfz einzuziehen: Das kam in Österreich seither 569 Mal vor (Stand 30. 6. 2026), am häufigsten in Niederösterreich (145), Wien (87) und Tirol (86).

Ab welcher Tempoüberschreitung greifen die Regeln? Beschlagnahme und eventuelle spätere Verwertung eines Kfz gelten: Bei erstmaligem Verstoß: Im Ortsgebiet wird das Tempolimit um 80 km/h und mehr überschritten, außerhalb des Ortsgebietes um 90 km/h und mehr.

und mehr überschritten, außerhalb des Ortsgebietes um und mehr. Bei Wiederholungstätern: Im Ortsgebiet wird das Tempolimit um 60 km/h und mehr überschritten, außerhalb des Ortsgebietes um 70 km/h und mehr.

. . . und wie viele versteigert Allerdings waren das nur vorläufige Beschlagnahmen, sie gelten für zwei Wochen. In der Zeit läuft die Behördenmaschinerie im Hintergrund: Geprüft wird, ob der Lenker oder die Lenkerin Eigentümer ist oder die Tempomessung korrekt durchgeführt wurde. Tatsächlich versteigert - oder verschrottet, wenn nicht mehr lukrativ genug - wurden deshalb in den mehr als zwei Jahren rund 20, wie sich aus unterschiedlichen Berichten der Bundesländer ergibt. Wohin fließt der Erlös? Eine österreichweit abrufbare Liste gibt es nicht, denn für die Verwertung sind die Länder bzw. die Bezirkshauptmannschaften zuständig, also rund 80 Strafbehörden. Den Erlös erhalten der Verkehrssicherheitsfonds und die zuständige Bezirksbehörde.

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Diese Zahlen könnten ab Herbst kommenden Jahres deutlich steigen. Ab 1. Oktober 2027 gelten schärfere Regeln: Künftig können auch Leasing-, Miet- oder Firmenautos beschlagnahmt werden. Das sorgte bereits für massive Bedenken in der Branche und war ursprünglich in der Form eigentlich nicht geplant. Höchstgericht strich Ausnahmen Doch der Verfassungsgerichtshof hob im April die Ausnahmeregelungen für eben jene Fahrzeuge auf, den Anstoß gab ein Antrag des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark. Das Höchstgericht befand, die Unterscheidung der Eigentumsverhältnisse sei gleichheitswidrig: „Um den angestrebten Zweck zu wahren, ist es unabdingbar, dass die Beschlagnahme und der Verfall nicht durch einfache zivilrechtliche Gestaltungen wie Leasing verhindert werden können.“