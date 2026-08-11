Kinderuni in Hollabrunn: Kids forschten zu Demokratie und Natur
Hollabrunn ist als Schulstadt bekannt - in den Sommerferien hat die Bezirkshauptstadt sogar eine Uni, genauer gesagt, eine Kinderuni. Diese gastierte unter dem Motto „Demokratiebildung – Hollabrunn, eine Stadt mit Zukunft“ in der Alten Hofmühle.
59 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren waren es, die vier abwechslungsreiche Tage voller Forschung, Kreativität und spannender Entdeckungen. Gemeinsam mit zehn Vortragenden aus tertiären Bildungseinrichtungen, darunter dem IMC Krems, der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich und der BOKU Wien, sowie weiteren Fachexpertinnen und Fachexperten erlebten die jungen Studenten ein vielfältiges Programm, das Wissenschaft, Technik, Geschichte, Demokratiebildung und Natur auf spielerische Weise miteinander verband.
Bei Hitze versorgt mit Wasser und frischer Jause
Die historische Kulisse der Alten Hofmühle bot dabei den idealen Rahmen für zahlreiche Workshops und Exkursionen. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen waren die Kinder mit großer Begeisterung dabei. Für Abkühlung sorgten Rasensprengler im Innenhof. Gleichzeitig boten die alten Mauern der Hofmühle angenehmen Schatten und schützten die jungen Teilnehmer vor der größten Hitze. Für das leibliche Wohl wurde täglich mit einer gesunden Jause sowie einem frisch zubereiteten Mittagessen von Karl Riepl gesorgt.
Der Montag stand ganz im Zeichen von Demokratie und Zukunftstechnologien. Bei einer spannenden Demokratiereise setzten sich die Kinder spielerisch mit Mitbestimmung, Gemeinschaft und demokratischen Werten auseinander. Am Nachmittag konnten sie beim 3D-Druck-Workshop erleben, wie digitale Ideen zu greifbaren Objekten werden.
Eine Reise durch die Hollabrunner Geschichte
Am Dienstag wurde es kreativ und kulturell: Beim Kreativtag entstanden mit viel Fantasie und handwerklichem Geschick beeindruckende Kunstwerke. Anschließend begaben sich die Kinder beim Museumstag auf eine spannende Reise in die Geschichte Hollabrunns und entdeckten historische Schätze ihrer Heimat.
Die Hollabrunner Kinderuni vermittelte euch heuer viel Wissen, Demokratieverständnis und förderte die Kreativität der 59 jungen Studierenden.
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59 Kinder schlossen erfolgreich die Hollabrunner Kinderuni ab - das wurde mit einer Sponsion gefeiert.
Der Mittwoch stand ganz im Zeichen von Natur, Klima und Biodiversität. Gemeinsam mit KLAR! sowie der Expertin von Discover Ants erforschten die Kinder die faszinierende Welt der Ameisen und lernten dabei viel über das Zusammenleben dieser kleinen Insekten. Gemeinsam mit dem WasserCluster Lunz beschäftigten sie sich außerdem mit der Bedeutung des Wassers und den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Umwelt.
In der Welt der Archäologie
Am Donnerstag führte die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte die jungen Forscher in die Welt der Archäologie. Spielerisch konnten sie erleben, wie Menschen in vergangenen Zeiten gelebt haben und welche Spuren sie bis heute hinterlassen haben.
Den feierlichen Abschluss bildete die Sponsionsfeier im Innenhof der Alten Hofmühle. Stolz präsentierten die Kinder ihren Familien die Ergebnisse ihrer spannenden Kinderuni-Woche und nahmen ihre Urkunden entgegen.
Frühzeitige Wissenschaftsvermittlung und Demokratiebildung
Die Hollabrunner Kinderuni 2026 wurde durch die Unterstützung zahlreicher Partner ermöglicht. Das Projekt wurde vom OeAD, dem Land Niederösterreich, dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung sowie der Stadtgemeinde Hollabrunn gefördert und zeigt einmal mehr, wie wichtig frühzeitige Wissenschaftsvermittlung, Demokratiebildung und kreative Bildungsangebote für Kinder sind.
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