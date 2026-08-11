Kinderuni in Hollabrunn: Kids forschten zu Demokratie und Natur

Hollabrunn ist als Schulstadt bekannt - in den Sommerferien hat die Bezirkshauptstadt sogar eine Uni, genauer gesagt, eine Kinderuni . Diese gastierte unter dem Motto „Demokratiebildung – Hollabrunn, eine Stadt mit Zukunft“ in der Alten Hofmühle .

59 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren waren es, die vier abwechslungsreiche Tage voller Forschung, Kreativität und spannender Entdeckungen. Gemeinsam mit zehn Vortragenden aus tertiären Bildungseinrichtungen, darunter dem IMC Krems, der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich und der BOKU Wien, sowie weiteren Fachexpertinnen und Fachexperten erlebten die jungen Studenten ein vielfältiges Programm, das Wissenschaft, Technik, Geschichte, Demokratiebildung und Natur auf spielerische Weise miteinander verband.

Bei Hitze versorgt mit Wasser und frischer Jause

Die historische Kulisse der Alten Hofmühle bot dabei den idealen Rahmen für zahlreiche Workshops und Exkursionen. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen waren die Kinder mit großer Begeisterung dabei. Für Abkühlung sorgten Rasensprengler im Innenhof. Gleichzeitig boten die alten Mauern der Hofmühle angenehmen Schatten und schützten die jungen Teilnehmer vor der größten Hitze. Für das leibliche Wohl wurde täglich mit einer gesunden Jause sowie einem frisch zubereiteten Mittagessen von Karl Riepl gesorgt.