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Weinviertel

Fahrzeugbrand bei Breitenwaida: Auto brannte völlig aus

Das Fahrzeug, das auf einem Feldweg im Bezirk Hollabrunn stand, brannte völlig aus. Der Lenker wurde dabei nicht verletzt.
07.08.2026, 13:19

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Fahrzeugbrand Breitenwaida

Mit drei Fahrzeugen rückte die FF Breitenwaida Freitagvormittag zu einem Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf (Bezirk Hollabrunn) aus. Die Feuerwehren Dietersdorf und Puch wurden ebenfalls alarmiert.

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Der Pkw stand bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte ankamen. Ein Atemschutztrupp begann umgehend mit den Löscharbeiten. Zur effektiven Brandbekämpfung wurde neben Wasser auch Mittelschaum eingesetzt. 

Vegetationsbrand rasch gelöscht

Zudem hatte sich das Feuer bereits auf die angrenzende Vegetation ausgebreitet. Dieser Kleinbrand konnte jedoch rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung erfolgreich verhindert werden.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

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Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Fahrzeugbrand Breitenwaida

Freitagvormittag rückten drei Wehren aus, um einen Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf zu löschen.

Waldbrand im Föhrenwald: „Mussten mehrmals die Flucht antreten“

Nach dem Ablöschen des Fahrzeuges wurden verbliebene Glutnester mithilfe der Wärmebildkamera lokalisiert und gezielt abgelöscht. Für den Abtransport des ausgebrannten Pkw wurde die Freiwillige Feuerwehr Hollabrunn nachalarmiert, welche das Fahrzeug mit ihrem Wechselladerfahrzeug barg.

Keine Verletzten bei Fahrzeugbrand

Der Fahrzeuglenker blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt und wurde vorsorglich vom Roten Kreuz Hollabrunn medizinisch versorgt. Die Ursache des Fahrzeugbrands ist derzeit noch nicht bekannt.

Nach der Fahrzeugbergung sowie der Reinigung der Fahrbahn wurde der Einsatz erfolgreich beendet.

Hollabrunn
kurier.at, safran  | 

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