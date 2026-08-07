Fahrzeugbrand bei Breitenwaida: Auto brannte völlig aus

Mit drei Fahrzeugen rückte die FF Breitenwaida Freitagvormittag zu einem Fahrzeugbrand zwischen Breitenwaida und Dietersdorf (Bezirk Hollabrunn) aus. Die Feuerwehren Dietersdorf und Puch wurden ebenfalls alarmiert.

Der Pkw stand bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte ankamen. Ein Atemschutztrupp begann umgehend mit den Löscharbeiten. Zur effektiven Brandbekämpfung wurde neben Wasser auch Mittelschaum eingesetzt.

Vegetationsbrand rasch gelöscht

Zudem hatte sich das Feuer bereits auf die angrenzende Vegetation ausgebreitet. Dieser Kleinbrand konnte jedoch rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung erfolgreich verhindert werden.