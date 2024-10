Mödlinger Orchester ehrt Musik des Komponisten Arnold Schönberg

Der Reigen der Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich neigt sich dem Ende zu. An zehn, mit berühmten Musikerpersönlichkeiten verbundenen Schauplätzen wurde „Musik am Ursprung“ geboten.

Im Mittelpunkt des Konzertes am 25. Oktober in Mödling steht nun Komponist Arnold Schönberg. Im Stadttheater wird sich das Mödlinger Symphonische Orchester (MSO) aber nicht auf die von ihm begründete Zwölftonmusik beschränken, verspricht Dirigent Daniel Auner.