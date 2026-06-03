Mödlings Bürgermeisterin gibt es jetzt auch als Handpuppe

Als besondere Überraschung wurde dabei die neue Puppenfigur präsentiert - gestaltet nach dem Vorbild der Bürgermeisterin.

Im Mittelpunkt des Jubiläums stand wieder das Stück „Kasperl in Mödling“, mit dem das Figurentheater im Jahr 2003 seine Türen öffnete. Passend zum Anlass wurde es ursprünglich eigens für das traditionelle Maibaumumschneiden geschrieben – eine Verbindung von altem Brauchtum und modernem, spielerischem Zugang. Genau diese Mischung präge das MÖP Figurentheater bis heute, sagt Mayer-Müller: "Verwurzelung in Tradition und zugleich zeitgemäße, lebendige Erzählkunst."

Kaspertorte zum Geburtstag

Zum Jubiläumsfest gab es nicht nur eine Tombola mit Preisen für alle, ein Glücksrad mit Überraschungen der „Freunde des Kasperls“ sowie Kindersekt, Kuchen und Torten, sondern auch die berühmte "Kasperltorte", die längst Kultstatus erreicht hat.