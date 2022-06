Die Installierung eines Zentrums für Klimawandel und Biodiversität ist eines der geplanten Zukunftsprojekte in der Ötscherregion. Noch bevor im Herbst die Eckpunkte der neuen touristischen Ausrichtung in Lackenhof und am Ötscher präsentiert werden, lassen die Betreiber des Forschungszentrums im Juli den nächsten Versuchsballon steigen. Sie laden zur, für jedermann zugängigen botanisch-klimatologischen Entdeckungsreise auf den „Vaterberg“, wie der Ötscher früher genannt wurde, ein.

Auf der attraktiven, rund fünfstündigen Tour sollen nicht nur die einzigartige Gebirgslandschaft und Pflanzenwelt auf das Wandervolk wirken. Das Naturparkmanagement engagierte mit dem bekannten TV-Meteorologen und Journalisten Andreas Jäger und dem Mostviertler Fernsehgärtner Johannes Käfer auch zwei prominente Experten, die Wanderung eigentlich zur Expedition machen werden.