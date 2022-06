Die Meisterprüfung war bestanden, nachdem Magdi mit dem Rollstuhl durch ihre Wohnung gekurvt war und sich mit einem strahlenden Lächeln bei den Prüflingen bedankte und fotografieren ließ. Eine Premiere war geglückt. Elf Anwärter auf den Berufstitel Tischlermeister, darunter eine Frau, hatten erstmals die praktische Meisterprüfung nicht in der Berufsschule in Pöchlarn abgelegt. Stattdessen wurde direkt beim sozialen Projekt für die nach einem schweren Unfall fürs Leben gezeichnete Magdi Gallhuber in St. Georgen/Ybbsfeld gehämmert, gesägt und geleimt.