Mit Fakten und Infos für den Windkraftausbau im Waldviertel

Das Thema Windkraft-Ausbau wird im Waldviertel durchwegs heiß und kontrovers diskutiert. Für einen faktenbasierten Zugang sprachen sich am Mittwoch Aktivisten und Experten aus. Bei einer Pressekonferenz von Fridays For Future wurde ein Offener Brief präsentiert, die Scientists for Future gestalteten eine Faktencheck-Broschüre. "Ein Windrad muss man nicht schön finden", aber man müsse es "im Kontext sehen", sagte Ökologe Franz Essl von der Universität Wien.

"Viele Gerüchte im Umlauf"

Im bei der Pressekonferenz von Fridays For Future in Waidhofen a. d. Thaya präsentierten Offenen Brief sind Windkraft-Argumente aufgelistet. Unterstützungsunterschriften werden online gesammelt. Das Schreiben ist auch Teil der Broschüre von Scientists for Future. Deren Vertreter Jan Hurt betonte, dass aktuell "viele Falschinformationen und Gerüchte im Umlauf" seien. Das wissenschaftlich verfasste Dokument soll nun "eine gute Diskussionsgrundlage bieten".

