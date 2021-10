Mit einer Tasche die eigene Geschichte erzählen

„Bei einer Gastgeberin treffen sich Freundinnen und ich stoße mit fertigen Kollektionsstücken und etwa 200 Stoffproben dazu. So kann man sich dort seine Wunschtasche entsprechend zusammenstellen oder eine fertige Tasche kaufen“, erklärt Horvath-Lenherr ihr besonderes Vertriebsmodell, das auch beim „riz up GENIUS Ideen + Gründer Preis 2021“ eingereicht wurde. Ihr Geschäftsmodell findet laut der Unternehmerin gute Resonanz: „Die Taschen-Partys sind so beliebt, dass ich damit für heuer schon ausgebucht bin“, erzählt sie. Neben den Partys, die die aus Furth an der Triesting (Bezirk Baden) Stammende in ganz Niederösterreich veranstaltet, vertreibt sie ihre Kreationen auch auf Märkten – beispielsweise auf dem Weihnachtsmark im Kurpark Baden.

Kein Einbruch durch die Pandemie

Ihre Leidenschaft zum Nähen habe sich schon in der Jugend entwickelt. Als sie nach einem Geschäftsmodell suchte, hat sie diese wieder aufgenommen. Dank des großen Interesses verdient Horvath-Lenherr mittlerweile genug, dass sie sich nun Vollzeit ihren Taschen widmen kann. Auch während der Pandemie hatte sie keine Umsatzeinbrüche: „Ich hab zusätzlich aber auch irrsinnig viele Masken genäht, die Leute haben aber trotzdem auch Taschen gekauft“, so die Einzelunternehmerin. „Man merkt, dass vielen der regionale Einkauf wichtiger wird.“

Nähere Infos unter: www.bagstories.at