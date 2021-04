Kremser Verein: Mit bunten Freunden gegen tristen Lockdown

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mehr selbst zu Hause kochen, die in Schulzeiten gelernte Fremdsprache auffrischen oder sich wieder einmal im Handarbeiten zu versuchen - viele haben diese Beschäftigungsmöglichkeiten während der Pandemie als Hobby für sich wieder entdeckt.

Genau diese Fähigkeiten können es aber auch sein, die Personen mit Migrationshintergrund ermöglichen im Arbeitsleben und im Alltag generell Fuß zu fassen, wie die Projekte von Krems Interkulturell, eine von rund zehn Teilorganisation des Vereins Impulse Krems, zeigen.

Nähen unter besonderen Umständen

Seit der Gründung 2015 wurde unter anderem eine Frauen-Nähgruppe ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr machte die Pandemie den regelmäßigen Treffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber einen Strich durch die Rechnung. "Daraufhin haben wir die Nähmaschinen unseres Vereins einfach an unsere Teilnehmerinnen nach Hause geliefert", erzählt Manuela Leoni, Geschäftsführerin des Vereins Impulse Krems, wie man sich den Umständen angepasst hat.