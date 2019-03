Mit einem Klick zu mehr Nachhaltigkeit

Positives Feedback

Und wie kommt die Plattform bei den Badenern an? „Die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind fantastisch“, freut sich Chen. „Die Leute erkennen, dass Nachhaltigkeit nicht Verzicht bedeutet, sondern Wertschätzung und Hoffnung, dass wir gemeinsam doch etwas gegen den Klimawandel tun können. Ich möchte meinen Kindern in der Zukunft in die Augen schauen können und sagen: Das ist mein Beitrag zum Klimaschutz.“

www.nachhaltigkeit-in-baden.at