Mistelbach: Schütze verfasste vor der Tat Manifest

Er soll die Tat genau nach dem Vorbild medienwirksamer Schul-Amokläufe geplant haben. Nur die Wahl der Waffe dürfte laut Ermittlungsergebnissen ein Blutbad verhindert haben. Zwei Tage nachdem ein 18-jähriger Grundwehrdiener vor dem Bundesschulzentrum Mistelbach auf einen 19-Jährigen Schüler geschossen haben soll, werden immer mehr Details bekannt.

Über Wochen hinweg soll der Schütze ein Manifest verfasst haben, in dem er seinen Ärger auf die Welt und Ideen für ein Attentat niederschrieb. Wie jene Amokläufer, die in der Columbine Highschool 13 Menschen töteten, dürfte er danach ebenfalls geplant haben, aus dem Leben scheiden.

Laut Insidern soll er mit seiner unglücklichen Lebenssituation gehadert haben, von fehlender Ausbildung und verpassten Jobchancen ist die Rede. Eine Woche vor der Tat besorgte er sich dann eine einläufige Schrotflinte der Marke Baikal MP18 samt Munition. Die ist für Volljährige als Waffe der Kategorie D bei Unbescholtenheit nach einer dreitägigen Wartefrist frei erhältlich.

Fehlfunktion der Schrotflinte

Mit einem dunklen Trenchcoat bekleidet insgesamt 25 Schuss Schrotmunition soll der Rekrut dann am Mittwoch kurz 14 Uhr vor dem Bundesschulzentrum zur Tat geschritten sein. Er soll aus etwa 25 Metern Entfernung auf auf den 19-Jährigen Schüler geschossen haben. Mehrere Schrotkörner trafen den jungen Mann im Gesicht und am Körper und verletzten ihn.

Sein erstes Opfer blieb glücklicherweise sein einziges. Denn schon nach dem ersten Schuss gab es eine Fehlfunktion der Schrotflinte. Der 18-Jährige soll die Waffe sowie seinen Mantel daraufhin weggeworfen haben und geflüchtet sein. Doch noch etwas blieb am Tatort zurück. Der junge Mann, der seit Februar als Grundwehrdiener in der Kaserne in Langenlebarn diente, hatte zum Transport seine Bundesheer-Tasche mitgebracht, wie Recherchen ergaben.

Es waren vor allem diese Gegenstände, die die Ermittler rasch auf seine Spur führten. Er konnte Mittwochabend mittels einer Finte zum Polizeiposten nach Floridsdorf gelockt und mit Hilfe der Sondereinheit Cobra festgenommen werden.

Laut Staatsanwaltschaftssprecher Friedrich Köhl hat der Verdächtige den geplanten Amoklauf nach US-Vorbild bereits gestanden. Am Freitag wurde die U-Haft über ihn verhängt.