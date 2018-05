Schulzentrum Mistelbach: Jugendlicher mit Schrotflinte angeschossen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde am Mittwochnachmittag in Mistelbach, NÖ, zusammengezogen. Ersten Informationen zufolge wurde beim Eingangsbereich des Bundesschulzentrums - neben dem Sportplatz - ein Schüler mit einer Schrotflinte angeschossen und verletzt. Er soll nicht in Lebensgefahr schweben. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht, eine Großfahndung verlief negativ. Sogar Spürhunde waren im Einsatz. Eine Schülerin berichtete dem KURIER, dass die Schule umstellt worden sei.