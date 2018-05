Mistelbach: Der Schütze kam im Trenchcoat

Am Tag nachdem ein 19-Jähriger vor dem Bundesschulzentrum Mistelbach mit einem Schrotgewehr angeschossen und verletzt worden war (siehe Bericht unten), wurden mehr Details zum 18-jährigen mutmaßlichen Täter bekannt. Und es scheint so, als ob die Schüler nur knapp einem Amoklauf mit mehreren Verletzten oder gar Toten entgangen sind. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass er sich zuletzt mit Schießerein an Schulen beschäftigt haben soll. Und er dürfte die Tat angekündigt haben.

Bei der Schussabgabe selbst dürfte er einen dunklen Trenchcoat getragen haben. Bezeichnend: Jene Jugendlichen, die 1999 in der Columbine Highschool in den USA zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen hatten, betraten die Schule in schwarzen Mänteln. Auch Sebastian B., der 2006 im deutschen Emsdetten 37 Schüler verletzt hatte trug einen derartigen Trenchcoat.

Wie berichtet, hatte der 18-jährige Grundwehrdiener seine Schrotflinte nach der Schussabgabe weggeworfen. Er konnte Mittwochabend in Wien-Floridsdorf mit Hilfe der Sondereinheit Cobra festgenommen werden. Die Polizei nutzte mit Hilfe von Bekannten des Verdächtigen dazu eine Finte. Nun wird wegen Mordversuchs ermittelt. Mario S. stammt aus dem Bezirk Mistelbach, war im Februar in der Kaserne in Langenlebarn eingerückt, er versah als Wachsoldat Dienst. Am Tattag hatte S. frei, wie Heeres-Sprecher Michael Bauer erklärt.

Bereits mehrere Tage zuvor hatte sich der bisher unbescholtene 18-Jährige in einem Waffengeschäft im Bezirk Gänserndorf eine sogenannte Baikal-Flinte samt Munition gekauft. Die kann auch ohne Waffenschein gekauft, aber erst nach einer Frist von drei Tagen abgeholt werden. Am Mittwoch selbst erschien er bewaffnet und mit einem dem Trenchcoat bekleidet bei dem Schulzentrum, er soll dann aus dem Hinterhalt auf den 19-jährigen Schüler gefeuert haben. Warum er sich diese Schule ausgesucht hatte, ist nun ebenfalls klar. S. war vor drei bis vier Jahren für wenige Monate Schüler der HAK, wie auch andere Medien berichten. Er soll die Schule selbstständig verlassen haben. Nach der Tat soll er die Flinte weggeworfen haben. Auch der Mantel wurde später von Ermittlern gefunden. Warum er aufgehört hat zu schießen, will die Polizei vorerst nicht bekannt geben. Danach soll S. Richtung Wien geflüchtet sein.

Die Registrierungsnummer der Flinte führte schließlich auf seine Spur. Als bekannt wurde, dass er in Langenlebarn seinen Grundwehrdienst versah, wurde eine Spindöffnung veranlasst, erklärt Heeres-Sprecher Bauer. Es sollte überprüft werden, ob sich sein Sturmgewehr, ein STG77, noch dort befand – was sich bestätigte.