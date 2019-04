Missbrauchsvorwurf: Eine Nonne nannte sie eine "Edelhure"

Vor den Ermittlern schilderte der Geistliche die „Beziehung“ etwas anders. Clara sei verliebt in ihn gewesen. "Und wie." Von seiner Seite hätte es allerdings "keine besonderen Gefühle" gegeben. Es sei einfach passiert. "Es war ein sexuelles Verhältnis." Allerdings, so seine Aussage, ein freiwilliges. Dass Clara zu dem Zeitpunkt minderjährig war, habe er nicht gewusst. "Sie hat damals schon sehr viel gelogen, sie war problematisch von Anfang an. Ich weiß deshalb nicht, wie alt sie war. Sie war ein junges Mädchen."

"Sie lügt sich was vor"

Er bezweifelt auch seine Vaterschaft – die er übrigens damals sofort anerkannt hatte. Clara sei "auch immer wieder in der Disco" gewesen. "Ich habe nicht überprüft, ob ich wirklich der Vater bin." Den Geburtstag seiner Kinder weiß er nicht.

Und auch eine Nonne stellt Clara D. als Lügnerin hin. "Sie hatte damals keine Moralansichten. Sie lügt sich was vor." In der Erinnerung der Glaubensfrau sei Clara über alle Ohren in den Priester verliebt gewesen. "Er sagte ihr damals immer, er werde zwar am Tag Pfarrer bleiben, aber in der Nacht bei ihr sein. Dafür verurteile ich ihn, dass er das arme Mädchen so getäuscht hat damals." Doch auch die Nonne schiebt Clara die Schuld zu, beschreibt sie sogar als eine "Edelhure". Clara D. selbst treffen die Aussagen. "Sie wollen mich in ein schlechtes Licht rücken, um sich selbst zu schützen", sagt sie. Dass die Ermittlungen wieder aufgenommen worden sind, gibt ihr Mut. Ursprünglich, so meinte die Staatsanwaltschaft, seien ihre Aussagen zu widersprüchlich gewesen.