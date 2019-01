Minderjährige geschwängert: Kein Verfahren gegen Priester

Neun Monate ist es her, dass Clara D. (Name geändert, Anm.) ihre Geschichte erzählt hat. Dass sie als Minderjährige in einem „Erziehungsheim“ für Mädchen in Hollabrunn, Niederösterreich, vom Pfarrer geschwängert wurde und Zwillingsmädchen auf die Welt gebracht hat. Es sei niemals eine Liebesbeziehung gewesen, betonte Clara D. stets. Sie sei vom Pfarrer missbraucht worden. Die Babys wurden schließlich zur Adoption freigegeben. Gegen ihren Willen, sagt Clara D. Die Vorwürfe gehen in die 1990er-Jahre zurück.