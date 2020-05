Pfarrer wegen Missbrauchs vor Gericht

Es geht um mein Schicksal. Ich glaube an die Gerechtigkeit und daran, dass dieses Verfahren gut ausgehen wird.“ Mit diesen Worten kommentierte am Landesgericht Wiener Neustadt der suspendierte Traiskirchner Pfarrer am Montag seinen Prozessauftakt im medialen Blitzlichtgewitter. Die Staatsanwaltschaft wirft Fabian Vordermayer (47) Vergewaltigung, geschlechtliche Nötigung, sexuellen Missbrauch einer willensunfähigen Person, Nötigung, Stalking und Körperverletzung vor. Der Strafrahmen: Bis zu zehn Jahre Haft. Ein Urteil wird frühestens Ende November erwartet, der Prozess findet unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Geschichte des beliebten Traiskirchner Pfarrers hat lange vor dem Prozessbeginn für Schlagzeilen gesorgt. Der gebürtige Deutsche soll den eng befreundeten Benedikt F. (23) mit K.-o.-Tropfen betäubt und sich an ihm vergangen haben. Die Anklageschrift unterstellt dem Theologen „homosexuelle Neigungen“.

Rückblende: Pater Fabian lernte die Familie des jungen Mannes im Jahr 2007 kennen. Es entwickelte sich schnell eine „sehr, sehr enge Freundschaft“, wie Vordermayer im Juli 2013 dem KURIER beschrieb. Benedikt F. und der Geistliche verbrachten viel Zeit miteinander, schon 2011 besuchte der Angeklagte den jungen Mann bei einem Auslandspraktikum in Costa Rica. Dort soll Pater Fabian Benedikt F. nachts im Hotelzimmer erstmalig unsittlich berührt haben. „Während er schlief, wohlgemerkt. Wer würde bei so einem Akt nicht aufwachen?“, wundert sich der Geistliche. Wenige Monate später zog der Student in eine Gästewohnung im Traiskirchner Pfarrhof. Dort wohnte er bis Februar 2012. Brisant: Im Haushalt der Familie wurde ein „sehr eindeutiger Brief“ der Mutter an den Pfarrer gefunden.