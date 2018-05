Missbrauch an Schule: Lehrer soll in Anstalt

Der Gymnasiallehrer aus Schwechat weist laut dem psychiatrischen Sachverständigengutachten eine „erhebliche, tiefliegende Persönlichkeits- und Sexualstörung auf, die durch bizarr antuende pädophile Handlungen mit sadomasochistischen Elementen gekennzeichnet ist.“ Die Staatsanwaltschaft verlangt daher eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Im Fall des 37-Jährigen Professors für Geografie und Technisches Werken am Bundesrealgymnasium Schwechat ist die Anklage nun fertig. Michael M. soll mit perfiden Methoden während des Unterrichts mindestens vier Schülerinnen im Alter von elf und zwölf Jahren schwer sexuell missbraucht haben. Am 25. Juni steigt in Korneuburg der Prozess gegen den Lehrer.Ursprünglich sei man von bis zu 30 Opfern ausgegangen, in vielen Fällen konnten letztendlich Tathandlungen nicht mehr stichhaltig nachgewiesen werden.