Bundesschulsprecherin Mira Langhammer: „Vertretungsarbeit macht mir Spaß“

In einer Lebensphase wie der Ihren, in der so viele richtungsweisende Entscheidungen anstehen: Warum tut man sich eine solche Position noch zusätzlich an? Immer wenn ich in dieser Vertretungsarbeit Ja dazu gesagt habe, mehr zu machen, habe ich es nie bereut. Es macht mir einfach viel Spaß. Wenn ich merke, dass das bei Leuten, die vielleicht nicht einmal eine Ahnung davon haben, was ich da mache, ankommt, dann gibt das extrem viel zurück. Ich habe mir gedacht, diese Chance habe ich nur einmal im Leben. Da war dann die Entscheidung schnell klar.

Sie sind in einer Position, wo Sie viele Probleme direkt erleben. Wenn wir jetzt bei Ihnen in der Klasse oder im Jahrgang eine Kummerbox aufstellen würden, was wären da die größten Sorgen oder Themenfelder?

Sorgen und Punkte, wo sich Schülerinnen und Schüler Verbesserungen wünschen, sind unterschiedliche Sachen. Es ist so, dass Schule vielen keinen Spaß macht, weil sie das Gefühl haben, sie sitzen nur da und hören zu. Da geht es in Richtung Individualisierung. Der Wunsch ist groß, dass man sich mehr aussuchen kann, worüber man lernt und gezielter differenzieren kann.

Zusätzlich ist politische Bildung und Medienkunde sehr wichtig. Da fühlen sich viele uninformiert. Und dann gibt es noch den Wunsch, mehr in der Schule zu lernen, was man später braucht. Das ist, glaube ich, ein Bildungsauftrag der Schule, den die Schule nicht genug wahrnimmt. Bei den Sorgen ist die mentale Gesundheit ein großer Punkt.