Millionenstrafe nach Monsterprozess in Wiener Neustadt

Im laufenden Langzeit-Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt um den Verkauf eines geringfügig gegenüber Diesel modifizierten Treibstoffes waren gegen Ende nur mehr drei Angeklagte übrig. Beim Verhandlungsstart im November 2022 waren es noch zehn.

Im Zuge des Prozesses gab es laut Gerichtssprecherin Birgit Borns vier Freisprüche, zwei davon sind bereits rechtskräftig. In zwei weiteren Fällen wurde das Verfahren eingestellt, ein Beschuldigter weilt im Ausland und erschien nicht zur Verhandlung.

Vorwurf des Steuerbetrugs

Angelastet wird den Beschuldigten Abgabenbetrug und -hinterziehung. 85 Millionen Euro an Mineralölsteuer und rund 38 Millionen Umsatzsteuer sollen nicht abgeführt worden sein. Die Angeklagten sollen in Ausübung ihrer Geschäftsführerfunktionen in diversen europäischen Unternehmen verbrauchssteuerpflichtiges Mineralöl als verbrauchssteuerfreies universaltechnisches Öl deklariert haben. Mit dem Stoff soll europaweit gehandelt worden sein. Die angefallenen Steuern und Zollgebühren wurden allerdings nicht abgeführt, so der Vorwurf. Als Tatzeitraum galt Juli 2010 bis Juli 2013, als Tatort gilt u.a. ein Firmensitz in Leobersdorf (Bezirk Baden).