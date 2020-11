Meteor zerbrach: Himmelsspektakel entzückte die Mostviertler

Manche hörten nur einen lauten Knall, andere dachten an einen grün leuchtenden Hubschrauber, der Donnerstagfrüh über das Traisental im Bezirk Lilienfeld flog. Im Bezirk Scheibbs wiederum sah jemand "eine Feuerkugel, die in fünf Teile zerbrach".

Rästelraten

Während in den sozialen Medien viele rätselten was da heute Nacht am Himmel über Niederösterreich geschah, ist das Phänomen aus Sicht der Experten rasch erklärt: der Sternschnuppenstrom der Leoniden ist vom 13. bis 30. November aktiv. Den Höhepunkt hat das Himmelsspektaktel nun dieser Tage erreicht.