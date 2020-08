Sternwarte Michelbach: „Wir sehen in die Vergangenheit“

Fernglas als Tipp

Aber auch in die Vergangenheit könne man sehen, schwärmt er weiter. „Je nachdem, wie weit wir wegschauen können wir gleichzeitig sehen was vor acht Minuten, vor acht Jahren und vor 60 Millionen Jahren passiert ist“.

Damit man den Nachthimmel aber überhaupt so gut beobachten kann, muss es vor allem eines sein: dunkel, richtig dunkel. Die Sternwarte ist in einem landwirtschaftlichen Gebiet, auf dem es nur wenige Lichtquellen in der Umgebung gebe, die stören könnten. Will man auf eigene Faust Beobachtungen anstellen, gibt Kermer den Tipp: auch mit einem einfach Fernglas lässt sich vieles erspähen. Infos: www.noe-sternwarte.at