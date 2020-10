Ein Schweizer Meteorit für das Naturhistorische Museum

Der Twannberg-Meteorit ist bei seinem Fall vor etwa 155.000 bis 195.000 Jahren in der Atmosphäre in unzählige Stücke gerissen worden. Physikalische Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Meteoroid einen Durchmesser von mindestens vier Metern aufwies, was einer Masse von Tausenden Tonnen entspricht. Dieses Ereignis kann durchaus mit dem spektakulären Fall des Chelyabinsk-Meteoriten mit einem Durchmesser von ca. 20 Metern über Russland am 15. Februar 2013 verglichen werden.

Seltenheit

"Der Twannberg-Meteorit ist ein sehr seltener Typ von Eisenmeteorit, der zur chemischen Gruppe IIG gehört. Von den derzeit 1.255 anerkannten Eisenmeteoriten gehören nur fünf andere Meteorite zu dieser speziellen Gruppe, eine Seltenheit", betont Ludovic Ferrière, Kurator der Meteoritensammlung des NHM Wien.

Der Twannberg-Meteorit ist bereits der dritte Meteorit aus der Schweiz, der in die Sammlung des NHM aufgenommen wurde. "Dieses Exemplar des Twannberg-Meteoriten wurde im Zustand der Auffindung aufbewahrt: mit seiner natürlichen, 'verrosteten' Patina. Bis jetzt hatten wir nur ein kleines Stück dieses Meteoriten in der wissenschaftlichen Sammlung. Ich war viele Jahre auf der Suche nach einem besonderen Exemplar für die Schausammlung. Im September 2016 suchte ich selbst zwei Tage lang mit einem Metalldetektor am Streufeld, gemeinsam mit einem befreundeten Meteoritenforscher. Wir haben leider keinen Meteoriten gefunden, aber wir haben es wenigstens versucht“, freut sich Kurator Ferrière über die Schenkung.