Metallica: Stau und Schlammschlacht werden nicht ausbleiben

60.000 Besucher erwarten die Veranstalter am Samstag beim großen Open-Air-Konzert von Metallica in Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Der massive Regen der vergangenen Tage sowie der An- und Abreiseverkehr stellen die Veranstalter des "Racino Rocks" aber vor eine große Herausforderung. Schon ab dem Nachmittag ist in der Umgebung von Ebreichsdorf mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen, warnen die Autofahrerclubs.

Laut den Veranstaltern von "Live Nation" sei die große Herausforderung bei der Eventlocation das Verkehrskonzept. Man habe mehr als 20.000 Parkplätze vorbereitet, den Großteil davon auf Feldern in der Umgebung. Erwartet werden 12.000 bis 14.000 Autos, so die Organisatoren. Diese appellierten allerdings nachdrücklich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie dem Zug oder per Bus anzureisen.

Regenprognose

Zum Spielverderber könnte das regnerische Wetter werden. Durch die Regenfälle der vergangenen Tage ist der unbefestigte Boden rund um das Konzertareal stark aufgeweicht. Fahrzeugen droht vielerorts die Gefahr, stecken zu bleiben. Auch für Samstag sind wieder teils starke Regenfälle prognostiziert.