Messerattacke vor Bar: 14 Jahre Haft und Einweisung

Weil er einem Gast vergangenen September vor einem Nachtlokal in St. Pölten in den Bauch gestochen haben soll, ist ein Mann am Dienstag zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich zur Freiheitsstrafe wurde der 45 Jahre alte Beschuldigte in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

➤ Mehr lesen: Ex-Freundin gekidnappt: Polizei rettete schwer verletzte Frau

Der Angeklagte soll auch einen Security bedroht haben. Er wurde wegen versuchten Mordes und gefährlicher Drohung schuldig gesprochen. Das Urteil ist laut Landesgericht St. Pölten rechtskräftig.