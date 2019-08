Messer-Mord an Pensionistin: Täter schildert grausame Details

Nach dem Mord an einer 83-jährigen Frau auf offener Straße in Gloggnitz (NÖ) hat der dringend Tatverdächtige völlig ohne Reue die Einzelheiten der Bluttat geschildert. Sein Anwalt Wolfgang Blaschitz war am Mittwoch zusammen mit einem Dolmetscher mehrere Stunden bei Ioan P. (38) in der Justizanstalt Wiener Neustadt. Dabei schilderte der Rumäne, dass er das Opfer auf der Straße verwechselte und für die Chefin des Reitgestüts hielt, aus dem er kurz zuvor nach einem Probedienst als Stalljunge hinaus geworfen wurde.

„Er hatte in Gloggnitz im Freien genächtigt, weil er die Rückfahrt mit dem Bus nach Rumänien versäumte hatte. Am Freitag zu Mittag ist ihm dann die Frau am Gehsteig begegnet und er hat sie für die Chefin des Reitstalles gehalten. Er hat geschildert, wie er sie von hinten mit dem Messer ohne Vorwarnung attackiert hat“, erklärt Blaschitz. Die Schilderungen sind allerdings zu grausam, um sie detailliert wiederzugeben.