Menschenrechte und Musik für die Region NÖs

Rund 100 Konzerte und Workshops im ganzen Bundesland mit dem Titel „Musikrechte/Menschenrechte“ hat der Kurator so zu einer „bunten, stilistisch sehr vielseitigen Saison 2022 mit gesellschaftspolitischem Anspruch“ vereint, wie der Verein Musikfabrik NÖ in einer Aussendung mitteilte.

Veranstalter-Hilfe

Dieser bringt bereits seit 1996 Musik unserer Zeit in die Regionen in NÖ und erfüllt damit den Auftrag der Förderschiene „musik aktuell – neue musik in nö“ des Landes NÖ. Auch der Verein zeigt sich nach zwei Pandemiejahren von der Krise gebeutelt.

Laut Geschäftsführer Gottfried Zawichowski wolle man in der neuen Saison nun aber vor allem den Veranstaltern als Kooperationspartner helfen, wieder in die Gänge zukommen. Bis zu 50 Prozent der Künstlergagen werden somit von der Musikfabrik übernommen.

Zum Programm

Vertreten ist man mit dem Programm in allen Vierteln des Landes. So beispielsweise bereits am morgigen Samstagabend im Kremser Gasthaus Salzstadl mit der „Stimme der Stimmlosen – Ein Porträt von Mercedes Sosa“. Zu sehen ist die Veranstaltung unter anderem auch am 30. März in Bruck/Leitha.

Ein weiteres Highlight wartet mit der Band Yasmo und die Klangkantine am 8.4. im Kulturcentrum Wimpassing (Bezirk Neunkirchen). Das ganze Programm: www.musikfabrik.at