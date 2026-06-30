Kein Wasser von 22 bis 4 Uhr? Mostviertler Gemeinde überlegt Nachtabschaltung
Die Marktgemeinde Pöggstall im Bezirk Melk zieht einen temporären Stopp der Trinkwasserversorgung in Betracht, berichtet die APA.
Eine Nachtabschaltung von 22 bis 4 Uhr könne notwendig werden, „sollte der gestiegene und extrem hohe Wasserverbrauch“ sich nicht reduzieren, teilte die Kommune am Dienstag auf ihrer Website mit.
Gemeinde ruft auf, Trinkwasser zu sparen
Einher ging die Vorankündigung seitens der Gemeinde auch mit dem Aufruf, „Trinkwasser zu sparen und das Gartengießen, Autowaschen und das Nachfüllen der Pools“ zu unterlassen.
„Wir versuchen seit Wochen, die Leute zu sensibilisieren, dass sie sparsam mit Wasser umgehen“, sagte Bürgermeister Helmut Hahn (ÖVP) dem ORF Niederösterreich. „Wenn wir sehen, dass der Nachtverbrauch weiter so hoch ist wie am Tag und sich unsere Hochbehälter bis in der Früh nicht erholen, dann werden wir das Wasser zeitweise abdrehen.“
Wasser soll in Morgenstunden verfügbar sein
Erklärtes Ziel sei, ausreichend Wasser für die Morgenstunden sicherzustellen, weil dann viele Menschen gleichzeitig das kühle Nass benötigen. Über den Aufruf der Gemeinde hatten am Dienstag auch die „NÖN“ berichtet.
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