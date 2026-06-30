Kein Wasser von 22 bis 4 Uhr? Mostviertler Gemeinde überlegt Nachtabschaltung

Die Marktgemeinde Pöggstall im Bezirk Melk zieht einen temporären Stopp der Trinkwasserversorgung in Betracht, berichtet die APA.

Eine Nachtabschaltung von 22 bis 4 Uhr könne notwendig werden, „sollte der gestiegene und extrem hohe Wasserverbrauch“ sich nicht reduzieren, teilte die Kommune am Dienstag auf ihrer Website mit.

Gemeinde ruft auf, Trinkwasser zu sparen

Einher ging die Vorankündigung seitens der Gemeinde auch mit dem Aufruf, „Trinkwasser zu sparen und das Gartengießen, Autowaschen und das Nachfüllen der Pools“ zu unterlassen.