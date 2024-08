NÖ: Kraftmeier kämpfen mit hundert Kilo schweren Steinen um Titel

Beim Feuerwehrfest in St. Georgen/Ybbsfelde treten starke Männer und Frauen bei den Meisterschaften im Steinheben an.

Sie klammern sich mit Bärenkräften an ein Tau und hindern PS-starke Boliden am Wegfahren, schleppen unglaublich schwere Kugeln oder Fässer über einen Parcours oder liefern sich zum Gaudium des Publikums akrobatische Wrestling-Kämpfe.

Am morgigen Samstag ziehen die starken Männer und Frauen als Steinheber wieder in die Arena ein.

© Kastenberger Athletin Marion Sulzer

Im Festzelt der Feuerwehr St. Georgen am Ybbsfelde im Mostviertel werden ab 15 Uhr die niederösterreichischen Meistertitel in dieser spektakulären Randsportart ausgehoben. Steinheber-Tradition Schon vor Jahrzehnten war das "Steinheben“ eine beim St. Georgner Feuerwehrfest sehr beliebte Attraktion. Und so mancher Zeltfestgast behielt nicht Kopfweh, sondern Kreuzschmerzen als Andenken an seinen mutigen Kampf mit dem Gewicht beim zünftigen Zeltfest in Erinnerung.

Mitmachen kann am Samstag jeder, der sich berufen und stark genug fühlt. Es gilt, ein in einem Eisenrahmen geführtes Betongewicht so weit wie möglich in die Höhe zu heben. "Los geht's mit 150 Kilo, dieses Gewicht hebt eigentlich gleich jemand recht locker hoch“, meint der Organisator und vielfache Steinhebermeister sowie Weltrekordhalter Franz Kastenberger aus Purgstall recht lässig. Jeder darf mitmachen Sukzessive werden dann die Gewichte je nach Altersklasse und Geschlecht erhöht. Richtig interessant wird das Spektakel, wenn es um die Geldpreise und die Meistertitel geht. Da gilt es dann am Schluss auch einmal 350 Kilo möglichst viele Zentimeter hochzureißen.

Kastenberger, der sich auch selbst wieder den Gewichthebergürtel umschnallen wird, will "schauen, was noch geht“. Doch angesagt sind auch andere Legenden dieser rustikalen Sportart. Aus Bayern reist mit Florian Trimpl ein Athlet an, der auch bei internationalen "Strongman“-Bewerben Titel gewonnen hat.

© Kastenberger Organisator Franz Kastenberger

Sicher mächtig angefeuert wird der Mostviertler Andreas Lechner aus Steinkirchen am Forst werden. Er holte 2019, bevor dann Corona die Steinheber-Wettkämpfe nicht mehr zuließ, den letzten NÖ-Meistertitel. Ikone als Kampfrichter Den Applaus wird er sich wohl mit Marion Sulzer aus der Wachau teilen müssen. Sie holte sich 2017 den NÖ Meistertitel. Als Kampfrichter wird mit Manfred Gruber eine Ikone der Steinheber agieren.

Der Eintritt zur Show der Kraftprotze beim St. Georgner Zeltfest am Samstagnachmittag ist frei. In der Nacht sorgen dann die „Voixx-Rockband My Rock“ und die Sängerin Anja Bavaria für Stimmung. Sonntag gibt es anschließend das traditionelle Frühschoppen mit der Trachtenmusik St. Georgen/Ybbsfeld ab 10 Uhr im Festzelt.