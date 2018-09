Mehr Polizisten im Kampf gegen Dämmerungseinbrecher

Die Polizei will in ihre Arbeit aber auch die Bevölkerung aktiv einbinden. Anrufe bei verdächtigen Wahrnehmungen – etwa in der Nachbarschaft – würden keine Kosten für den Einsatz verursachen, wurde betont. Unbedingt riet der Leiter des Landeskriminalamts, Omar Haijawi-Pirchner, dazu, sich Tätern keinesfalls in den Weg zu stellen, sondern umgehend die Polizei zu alarmieren. Lichtquellen im oder am Haus, auch mit Zeitschaltuhren, würden Einbrecher abschrecken.