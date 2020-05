Mehr Blitz-Einbrüche im Wiener Umland

Balkan

Josef Grasel

Landeskriminalamt

LKA

Speziell beiEinbrechern handelt es sich in den meisten Fällen um Banden aus den östlichen Nachbarländern oder dem. Diese schlagen gerne in Wohngebieten zu, wo sie eine große Auswahl an Häusern und Firmen haben. „In einzelnen Bezirken haben wir zurzeit nicht nur einen oder zwei Einbrüche, sondern mehrere pro Tag“, schildertvom nö.). Die Hauptangriffspunkte beim Einsteigen in die Objekte seien Terrassentüren und Fenster, weil sich diese leichter knacken lassen als massive Eingangstüren.

KURIER-Recherchen ergaben, dass sich in den Bezirken Wien-Umgebung, Mödling oder Schwechat ein deutliches Plus bei den Einbrüchen gegenüber dem Vorjahr anbahnt. Mit ein Grund für die Zunahme ist beispielsweise eine gefasste Autoknackerbande, die im Herbst am Flughafen Schwechat an die 120 Einbrüche in Fahrzeuge ausgeführt oder versucht hat. Drei Ukrainer, 26 , 31 und 34 Jahre und ein Slowake, 38, wurden festgenommen.